Общество

«Псков-ЭКСПО» могут провести в сквере на Четырех углах

Выставка «Псков-ЭКСПО», возможно, пройдет в сквере на Четырех углах, сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Павел Волков отметил, что есть сложности с площадкой проведения «Псков-ЭКСПО», так как стадион «Машиностроитель» находится на реконструкции, и в перспективе мероприятие можно было бы проводить как раз в парке на Четырех углах.

Реконструкция сквера на Четырех углах проходит в рамках проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития городов России и Латвии».

«К лету откроемся с этим проектом. Есть незначительные технические нюансы», - рассказал Павел Волков. По его словам, запланирована общественная территория, общественный интернет, площадка для мероприятий. «Туалет также будет», - добавил он.

Территория «была депрессивной», теперь там будет хорошо и красиво, уверил заместитель главы администрации города.

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь уточнила, что будут установлены скамейки, увеличится количество насаждений, в основном, высадят липы как «шумовую завесу» от Рижского проспекта. На этой площадке планируется устанавливать ель и организовывать новогодние мероприятия. Уже, по словам Кристины Кобызь, обновлен тротуар, создана парковка.