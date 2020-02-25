Общество

Лучших судебных приставов по алиментам определили в Псковской области

В управлении ФССП России по Псковской области подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» по результатам работы судебных приставов региона в 2019 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, конкурсе принимали участие судебные приставы-исполнители из всех структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области, занимающиеся исполнением исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Конкурсная комиссия оценила показатели деятельности судебных приставов-исполнителей за 2019 год, на основании которых вывела средний балл для каждого.

В итоге победителем первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов» за 2019 год в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области признана Людмила Рябинина, судебный пристав-исполнитель ОСП Невельского и Усвятского районов.

Второе место присуждено Ольге Васильевой, судебному приставу-исполнителю ОСП Порховского района, третье место – Светлане Исаевой, судебному приставу-исполнителю ОСП г. Великие Луки.

У победителя конкурса - Людмилы Рябининой на исполнении в 2019 году находилось 320 исполнительных производств по взысканию алиментов. В течение года копии 125 документов она направила в организации для удержания периодических платежей из заработной платы. За 12 месяцев 2019 года провела 333 проверки бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечислений по исполнительным документам, в отношении 7 неплательщиков алиментов ею были поданы рапорты о привлечении должников к уголовной ответственности.

По итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям» портрет Людмилы Рябининой будет занесен на доску почета управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.