Общество

«Эхо города» с Александром Братчиковым. ВИДЕО

Сегодня, 28 февраля, гостем очередного выпуска программы «Эхо города» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Тема очередного выпуска – благоустройство общественных территорий. Общественное голосование по трем проектам прошло в интернете с 8 по 24 февраля. Это «Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина); «Территория общего пользования у школы №13, (Крестовское шоссе, ул. Пригородная, 9); «Площадь Ленина». И победила не площадь Ленина!

Кроме того, сегодня ведущие обсудили начавшейся ремонт Зеленого театра в Ботаническом саду Пскова. В соцсетях и телеграм-каналах она наделала шума едва ли не больше, чем стулья ДМШ №1 и «Таблетка».