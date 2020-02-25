Общество

Александр Братчиков: Ничего еще не сделано, а люди уже «похоронили» бедненькую «Таблетку»

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков считает, что жители города рано «похоронили» «Таблетку». Свое мнение по поводу дальнейшей судьбы сооружения на территории Летнего сада, которое планируется отдать под областной театр кукол, он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Пока ничего не передано, все на стадии обсуждения. Ничего еще не сделано, а люди уже "похоронили" бедненькую «"Таблетку". Подняли какие-то немыслимые обсуждения, а еще даже ничего не произошло! Даже нет конкурса на проект работ, она даже еще не передана в регион, - констатировал гость студии. - Если все получится с федеральным финансированием, мы будем это делать. Если не будет, мы останемся с этой "Таблеткой" наедине и вряд ли сможем ее отремонтировать в обозримом будущем. До 2023 года точно нет».

По словам Александра Братчикова, «никто никуда никого не выгонял до получения федерального финансирования, а чтобы получить его, объект должен находиться в собственности региона». При этом он заверил горожан, что до тех пор, пока не будут выделены деньги и не начнется реконструкция, все коллективы останутся в «Таблетке».

Когда даже это произойдет, творческим коллективам предоставят для встреч и репетиций другие площадки, например, ГКЦ или Дом офицеров. Что касается катка, который обычно заливается перед «Таблеткой» в устойчивые морозы, обсуждается возможность на время реконструкции сооружения «перенести» его в Детский парк. «Мы обсуждали возможность залить его в Детском парке, неподалеку от Дома губернатора. Почему нет?» - пояснил гость студии.

Большую часть помещений в «Таблетке» занимают склады. Для них городские власти нашли помещения на территории «Специализированной службы» на улице Белинского.

Александр Братчиков также выразил удивление, что «люди не хотят перемен». «Мы можем получить огромное федеральное финансирование и получить красивейшее здание в центре города. Если это произойдет, я буду рад», - сказал он.