Общество

Почти тысячу пачек сигарет нашли псковские таможенники в колесах «Ауди»

996 пачек сигарет обнаружили таможенники в колесах легкового автомобиля на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Гражданин Латвии, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, не задекларировал ни письменно, ни устно и не предъявил таможенному контролю перемещаемый им товар. Легковой автомобиль марки «Ауди А4» был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

При анализе снимка возникло подозрение о наличии в колесах посторонних вложений. В результате таможенного досмотра во всех четырех колесах обнаружены сигареты, произведенные в Узбекистане. Общий вес сокрытого от таможенного контроля товара составил более 20 кг.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сигареты изъяты на ответственное хранение. Назначены экспертизы.