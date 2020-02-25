Общество

Александр Братчиков похвалил депутата Григория Стороненкова за активность

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков похвалил депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова за активность. Как он отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, именно благодаря активной позиции депутата в голосовании по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства победил «Парк имени Ю. Гагарина». Напомним, данная территория на улице Гущина находится на территории избирательного округа Григория Стороненкова.

«Надо отдать должное депутату по тому округу Григорию Стороненкову. Он создал целый штаб волонтеров, они обходили квартиры, просили жителей поддержать в голосовании этот парк. Это позиция депутата. Если б все были так активны», - отметил Александр Братчиков.

Наряду с этим он заметил, что «если б такую активность развернул депутат по 1-му округу (Григорий Турчин - ред.), то в голосовании победила бы площадь Ленина», от которой многие ожидали победы, поскольку она находится в центре города и давно нуждается в благоустройстве.

Александр Братчиков также напомнил, что площадь Ленина все равно планируется капитально отремонтировать. «Проект уже есть. Если будут федеральные деньги, сделаем капремонт. Но он будет без особых новшеств и без переноса памятника Ленина в другое место», - резюмировал глава городской администрации.