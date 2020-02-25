Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Яркий детский праздник в Kids Mall
Дело Гавунаса
Группа BrainStorm в Пскове
Мужской концерт для женщин
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 25.02.2020 20:490 В лесу Дедовичского района нашли труп пропавшего юноши 28.02.2020 15:590 Опубликовано расписание пригородных поездов Псков - Скангали 28.02.2020 15:540 В Пскове не состоится премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты 28.02.2020 15:390 Почти тысячу пачек сигарет нашли псковские таможенники в колесах «Ауди» 28.02.2020 15:360 По результатам рейтингового голосования в Пскове благоустроят парк имени Гагарина и площадь Ленина 28.02.2020 15:150 Лучших судебных приставов по алиментам определили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3911 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 21.02.2020 10:0010 Смертельно опасное растение завелось на берегу Чудского озера 23.02.2020 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 22.02.2020 11:347 Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове 27.02.2020 12:4911 Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове не состоится премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты

28.02.2020 15:54|ПсковКомментариев: 0

Запланированный на 1 марта премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты в Пскове не состоится. Как сообщил Псковской Ленте Новостей представитель кинокомпании «Film Project», на данный момент ни один кинотеатр Пскова не подтвердил готовность продемонстрировать фильм.

Также вынужденным обстоятельствам переносится премьера документального фильма «Дайте сказать!» в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, премьера документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6 роты была запланирована 1 марта в трех городах одновременно: Москве, Пскове и Грозном.

Фильм рассказывает об одном из самых кровопролитных и жестоких сражений 21 века. В 2000 году в Аргунском ущелье десантники 6 роты вступили в бой с отрядами Хаттаба и Басаева.

Численное превосходство было таким, что на каждого десантника пришлось не меньше 25 боевиков. На поле боя остался каждый пятый боевик. Проход был сорван ценою жизни 84 десантников. Сегодня они посмертно носят звание Героев России, за мужество вручены ордена.

В документальном фильме говорят матери погибших. Это их откровения, исповедь, взгляд на войну и мир спустя 20 лет трагедии. Какова цена мира, есть ли в мире прощение и какое будущее ждет нас после войны.‪

Отметим, Сергей Гарусов - продюсер и основатель кинокомпании «Film Project», служил в ВДВ, потерял в том бою друзей и командиров.

Святослав Власов - автор сценария, режиссер. Три года работал над программой «Военное дело», автор более 20 документальных фильмов, 13 работ в 10 проектах в художественном кино.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 1061 человек
28.02.2020, 15:590 Опубликовано расписание пригородных поездов Псков - Скангали 28.02.2020, 15:540 В Пскове не состоится премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты 28.02.2020, 15:390 Почти тысячу пачек сигарет нашли псковские таможенники в колесах «Ауди» 28.02.2020, 15:360 По результатам рейтингового голосования в Пскове благоустроят парк имени Гагарина и площадь Ленина
28.02.2020, 15:210 Михаил Ведерников и Александр Брыксин вручили псковской «Гармонии» инвентарь для спортивной гимнастики 28.02.2020, 15:150 Лучших судебных приставов по алиментам определили в Псковской области 28.02.2020, 15:040 «Эхо города» с Александром Братчиковым. ВИДЕО 28.02.2020, 15:010 Александр Братчиков похвалил депутата Григория Стороненкова за активность
28.02.2020, 14:510 Криминальный квартет по-псковски: как девушки и их приятели наркотики разносили 28.02.2020, 14:410 Псковичка задержана при попытке похитить продукты из магазина 28.02.2020, 14:415 Александр Братчиков: Ничего еще не сделано, а люди уже «похоронили» бедненькую «Таблетку» 28.02.2020, 14:350 Василий Осипов обсудил с руководством «Газпром теплоэнерго» вопросы ввода в эксплуатацию новых котельных в Невеле
28.02.2020, 14:200 В Роскачестве дали советы по защите данных в соцсетях 28.02.2020, 14:181 Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прочел лекцию в Пскове 28.02.2020, 14:090 Более полутонны сладостей раздали детям социально-культурный центр «Троицкий» и Фонд продовольствия «Русь» 28.02.2020, 14:051 Территорию у Мирожского монастыря благоустроят до пляжа
28.02.2020, 14:000 Дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова» пройдет в воскресенье в «Империале» 28.02.2020, 13:560 Защита Александра Данилова требует от прокуратуры оказать содействие в проведении ему необходимых медицинских процедур 28.02.2020, 13:550 Улицу Советскую в Пскове закроют для транспорта в связи с празднованием Масленицы 28.02.2020, 13:440 Более 3 тысяч исполнительных производств приходится на одного пристава в Псковской области
28.02.2020, 13:437 Общаться с прессой запрещаю! 28.02.2020, 13:310 Суд присяжных признал двоих жителей Порхова виновными в жестоком убийстве ветерана войны 28.02.2020, 13:110 В Прощеное воскресение раннюю литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Тихон 28.02.2020, 13:110 «Псков-ЭКСПО» могут провести в сквере на Четырех углах
28.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 28.02.2020, 12:580 Александр Козловский поздравил с 90-летием дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой 28.02.2020, 12:540 Усадьбу Беклешева на улице Георгиевской планируют открыть после реконструкции в 2021 году 28.02.2020, 12:470 Объявлен очередной отбор кандидатов на вакантное место в Общественной палате Псковской области
28.02.2020, 12:260 ЕГЭ без валерьянки: псковские родители написали пробный госэкзамен по истории 28.02.2020, 12:130 Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике 28.02.2020, 12:032 Георгий Василевич: Нам было важно показать пространство, в которое можно войти как в музей и одновременно как в пушкинскую страну 28.02.2020, 11:520 Дмитрий Шахов: Около 5% обращений в адрес регионального омбудсмена — жалобы на работу приставов
28.02.2020, 11:430 Выставка линогравюр Валентина Васильева открывается в выставочном зале на Ленина, 1 28.02.2020, 11:410 Переформатировали и переизбрали 28.02.2020, 11:350 Торжественное спецгашение памятной открытки в честь подвига 6-й роты состоялось в Пскове 28.02.2020, 11:172 В честь 75-летия Победы ветераны Псковской области получат бесплатный проезд в пригородных поездах
28.02.2020, 11:150 Псковский Росреестр: «гаражная амнистия» затронет интересы жителей Псковской области 28.02.2020, 11:040 «Эхо города»: О ремонте Зеленого театра и благоустройстве общественных территорий Пскова 28.02.2020, 10:550 Псковские педагоги повысят квалификацию в области языковой политики 28.02.2020, 10:441 Лжесотрудники банка ввели в заблуждение двух великолучанок
28.02.2020, 10:430 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля 28.02.2020, 10:360 С первым главой внутренних войск МВД России простились в Петербурге 28.02.2020, 10:310 Житель Порхова не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» в Псковском районе 28.02.2020, 10:270 Медвежонка-сироту из Бежаницкого района приютили в Тверской области
28.02.2020, 10:121 Страдающий хроническим алкоголизмом пскович лишен водительских прав 28.02.2020, 10:090 53 бригады «Россети Северо-Запад» работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области 28.02.2020, 09:500 Конституционный суд РФ выступил на стороне медицинских страховщиков 28.02.2020, 09:463 «Неведомый ларек» демонтируют в Великих Луках после обращения горожанина
28.02.2020, 09:410 Псковские пограничники нашли патроны в машине забывчивого россиянина 28.02.2020, 09:300 Вузы привлекут абитуриентов через TikTok 28.02.2020, 09:290 Два многоквартирных дома будут снесены в Печорах 28.02.2020, 09:240 Любителей рыбной ловли призывают помнить об опасности тонкого льда
28.02.2020, 09:190 Роскомнадзор и негосударственные пенсионные фонды создадут систему для оперативного рассмотрения жалоб граждан 28.02.2020, 08:540 Концерт-беседа «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» пройдет в Псковском колледже искусств 28.02.2020, 08:460 Десять человек эвакуировано при пожаре в доме на улице Гагарина в Пскове 28.02.2020, 08:430 WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
28.02.2020, 08:312 Длинное, пышное, красное: Оксана Федорова выбрала платье на 8 Марта 28.02.2020, 08:2011 Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных 28.02.2020, 07:590 В Псковскую епархию принесена главная икона Воздушно-десантных сил РФ. ФОТО 28.02.2020, 07:150 Алгоритм решения правовых проблем в ЖКХ для НКО презентован в Пскове
28.02.2020, 06:583 Коронавирус станет сезонной болезнью, считают российские ученые 28.02.2020, 06:500 В России начали разработку аналога ОСАГО для владельцев дронов 27.02.2020, 22:000 Запросы на сведения о недвижимости россиян выросли на треть - Кадастровая палата 27.02.2020, 21:400 Пустошкинский пенсионер соврал полиции о краже у него денег, чтобы не платить кредит
27.02.2020, 21:290 Пенсии инвалидам будут назначаться автоматически с 1 июля 2021 года 27.02.2020, 21:200 В псковской ИК-5 выявлены нарушения закона в части материально-бытового обеспечения осужденных 27.02.2020, 21:050 В псковском Ледовом дворце пройдет турнир по хоккею среди детско-юношеских команд, посвященный памяти 6-й роты 27.02.2020, 21:004 МГЕР объявила старт регистрации в кадровом конкурсе
27.02.2020, 20:590 Эстония и Россия начали подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения 27.02.2020, 20:420 Бюсты еще двум бойцам легендарной 6-й роты открыты в Великих Луках и Стругокрасненском районе 27.02.2020, 20:274 Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля 27.02.2020, 20:160 Более 20 родителей будущих выпускников школ Пскова написали пробный ЕГЭ по истории
27.02.2020, 20:005 В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля 27.02.2020, 19:524 Нацпроекты: Ожидания vs. реальность 27.02.2020, 19:402 Принять участие в Масленичных гуляниях у храма Нерукотворного образа приглашают псковичей 27.02.2020, 19:240 Новоржевские партийцы приняли участие во Всероссийском мониторинге воинских захоронений
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.