«Акваполис» приглашает вкусно и весело провести финал масленичной недели

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает псковичей провести вкусно и весело финал масленичной недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации комплекса, к масленичному уикенду здесь приготовили несколько интересных развлечений.
В ресторане «Инжир» выступит певица Инесс Куоки.
Начало в 21:00
Вход свободный.
Резерв по тел. 20-19-00.
Широкая Масленица во фреш-маркете «Корзинка».
Начало в 14:00
Вход свободный.
В ресторане «Инжир» выступит саксофонист Вячеслав Галковский.
Начало в 21:00
Вход свободный.
Резерв по тел. 20-19-00.
В «Игродроме» проведут мастер-класс для детей.
Начало в 14:00.
Вход свободный.
Во фреш-маркет «Корзинка» пройдет мастер-класс по изготовлению сыра в домашних условиях (у отдела «Бебешкино»)
Начало в 15:00
Вход свободный
В кинотеатре «Мираж Синема» новый релиз - «Соник в кино»
Расписание сеансов – здесь.
Прекрасный отдых в любой день, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке.