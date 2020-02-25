Общество

«Акваполис» приглашает вкусно и весело провести финал масленичной недели

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает псковичей провести вкусно и весело финал масленичной недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации комплекса, к масленичному уикенду здесь приготовили несколько интересных развлечений.

28 февраля (пятница)

В ресторане «Инжир» выступит певица Инесс Куоки.

Начало в 21:00

Вход свободный.

Резерв по тел. 20-19-00.

29 февраля (суббота)

Широкая Масленица во фреш-маркете «Корзинка».

Начало в 14:00

Вход свободный.

29 февраля (суббота)

В ресторане «Инжир» выступит саксофонист Вячеслав Галковский.

Начало в 21:00

Вход свободный.

Резерв по тел. 20-19-00.

29 февраля (суббота)

В «Игродроме» проведут мастер-класс для детей.

Начало в 14:00.

Вход свободный.

1 марта (воскресенье)

Во фреш-маркет «Корзинка» пройдет мастер-класс по изготовлению сыра в домашних условиях (у отдела «Бебешкино»)

Начало в 15:00

Вход свободный

1 марта (воскресенье)

В кинотеатре «Мираж Синема» новый релиз - «Соник в кино»

Расписание сеансов – здесь.

Прекрасный отдых в любой день, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке.