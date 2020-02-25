Общество

Опубликовано расписание пригородных поездов Псков - Скангали

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области назначает пригородные поезда по маршрутам Псков - Скангали и Скангали - Псков с 29 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «СЗППК».

Поезд № 6803 (по субботам, воскресеньям, понедельникам) Псков – Скангали. Псков отправление 20:58, Псков туристский 21:05-21:06, Череха 21:13-21:21, Стремутка 21:35-21:36, 294 км 21:40-21:41, Черская 21:48-21:50, 303 км 21:55-21:56, 308 км 22:03-22:04, Дуловская 22:08-22:10, Остров 22:28-22:30, 332 км 22:37-22:38, Брянчаниново 22:45-22:47, 345 км 22:53-22:54, 349 км 23:00-23:01, Ритупе 23:07-23:09, 359 км 23:16-23:17, Пыталово 23:27-23:51, Белкино 23:59-0:01, Скангали прибытие 0:25;

поезд № 6804 (по воскресеньям, понедельникам, вторникам) Скангали – Псков. Скангали отправление 3:30, Белкино 3:54-3:55, Пыталово 4:03-4:40, 359 км 4:50-4:51, Ритупе 4:58-5:04, 349 км 5:10-5:11, 345 км 5:17-5:18, Брянчаниново 5:24-5:26, 332 км 5:34-5:35, Остров 5:41-5:46, Дуловская 6:03-6:05, 308 км 6:09-6:10, 303 км 6:16-6:17, Черская 6:23-6:25, 294 км 6:32-6:33, Стремутка 6:37-6:38, Череха 6:52-6:53, Псков туристский 6.59-7.00, Псков прибытие 7:07.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.