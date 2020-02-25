Общество

Юнармейцы почтили память бойцов 6-й роты в Псково-Изборском музее

Сегодня, 28 февраля, в Псково-Изборском музее состоялось мероприятие, посвященное памяти бойцов 6-й роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В мероприятии приняли участие московские юнармейцы, генерал- майор, герой РФ Геворк Исаханян, а также соавтор книги «Шаг в бессмертие» Олег Дементьев.

Научные сотрудники исторического отдела Псково-Изборского объединенного музея Ольга Богатырева и Надежда Смирнова провели для юнармейцев экскурсию по небольшой выставке, где представлены личные вещи Алексея Воробьева - фонарик, фляга для воды, фотография, на которой он с женой и сыном.

Также на выставке можно увидеть памятную гильзу от храма Александра Невского с землей - с мест боевых действий, с родины десантников, от часовни Георгия Победоносца, от обелиска десантникам. Гравировка на гильзе гласит - «Земля поколений Александра Невского, героев 6 пдр 104 гв.пдп ». Кроме того, юнармейцы ознакомились с книгами о подвиге бойцов 6 роты.

Научный сотрудник псковского музея обратила внимание гостей на полотно, посвященное легендарному бою авторства Олега Авакимяна, которое он подарил 76 псковской дивизии, воспитавшей бойцов 6 роты.

Далее Ольга Богатырева и Надежда Смирнова напомнили присутствующим о трагических событиях того дня, показали кадры, снятые на месте боя через несколько дней после трагических событий. «Память десантников увековечена не только в бронзе и граните»,- отметили сотрудники музея и предоставили слово Олегу Дементьеву, написавшему книгу «Шаг в бессмертие».

Он рассказал о книге, журналистском расследовании, которое он провел для ее написания. «Нужно отдать должное десантникам 6 роты. Никто не сбежал, никто не бросил оружия, бились до последнего», - подчеркнул он. Один экземпляр книги писатель подарил Псковскому музею.

В завершение мероприятия присутствующие услышали несколько музыкальных композиций о героях 6 роты.

Алексей Воробьев - заместитель командира разведывательной роты 104-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии, гвардии старший лейтенант.

Родился 14 мая 1975 года в поселке Боровуха-1 Витебской области Белорусской ССР в семье военнослужащего. Русский. В школу пошел в Пскове, где после учебы в Москве продолжал службу отец, ставший командиром 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Окончил Рязанское воздушно-десантное училище. С 1996 года служил в 104-м гвардейском парашютно-десантном полку 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Пскове.

C сентября 1999 года в составе полковой тактической группировки принимал участие в ликвидации незаконных вооруженных бандформирований на территории Республики Дагестан и в Чеченской республике. Первый серьезный бой принял 27 октября 1999 года. Колонна, выдвигавшаяся в сторону Гудермеса, была атакована боевиками. Воробьев со своим подразделением совершил обходной маневр и ударил по бандитам с тыла. В бою были уничтожены 18 бандитов и двое взяты в плен. Потом были декабрьские и январские бои. Офицер был награжден орденом Мужества. Когда в январе 2000 года им на замену приехала родная разведрота, принял решение остаться со своими подчиненными.

29 февраля он во главе разведгруппы обеспечивал выход подразделений батальона на высоты. Утром 1 марта, прикрывая отход подчиненных, гвардии старший лейтенант Воробьев погиб. В последней схватке убил полевого командира Идриса.

Указом президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, гвардии старшему лейтенанту Алексею Воробьеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации

Навечно зачислен в списки разведывательной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии.

В Пскове, на доме где жил Алексей Воробьев, установлена мемориальная доска.