Общество

«Акценты» Донецкого: Выходной 22 апреля, скандал в роддоме и памяти Зеленого театра

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Юбилей Ленина. Голосование по поправкам к Конституции назначено на 22 апреля 2020 года.

Черви в супе. Роженица выложила в сеть скандальные фотографии.

Сочинение ко Дню Победы. Вместо Зеленого театра в Летнем саду появится новый концертный комплекс.

Согласитесь, что мы живем в довольно странное время, которое уже и «фейк-ньюс» нельзя назвать, скорее это какое-то тотальное вторжение фобий. В мире свирепствует китайский коронавирус, в результате - для российских туристов закрыта Италия. Из Сирии доходят довольно противоречивые новости о вооруженном конфликте с Турцией, при этом высшие чиновник МИДа хранят гробовое официальное молчание. На Псковщине вдруг наступила долгожданная зима, которая продлится, как предсказывают синоптики, до 2 марта, после чего Северо-запад России ждет аномальное тепло: на пять-шесть градусов выше нормы.

В стране, между тем, полным ходом продолжается конституционный процесс, объявленный президентом Путиным полтора месяца назад. На этой неделе стало известно, что так называемое «всенародное голосование» по поправкам состоится в день рождения Ленина - 22 апреля, и этот день 150-летнего юбилея вождя мирового пролетариата станет для граждан выходным. И кто захочет, сможет отправиться по известным адресам на избирательные участки, чтобы сказать «да» или «нет» поправкам. Кстати, о поправках. Их число уже зашкалило за 900, и понятно, что не все они войдут в некий окончательный документ, тогда как не только «партия власти» упражняется сейчас в корректировке Конституции. Довольно активно в процесс включилась и системная оппозиция.

Так, на вчерашней сессии Псковского областного Собрания выступил лидер местного отделения КПРФ Петр Алексеенко, заявивший, цитирую: «Вопрос завтрашнего дня России, в том числе и Псковского края, решается сегодня, нравится это кому-то или нет». И далее по пунктам: перестать «бездумно закупать» за рубежом овощи и фрукты; полностью загрузить предприятия легкой промышленности, привязать к МРОТу зарплаты чиновников, «так же, как они привязаны у простого народа», возродить государственные магазины, наконец – вернуть пенсионный возраст к дореформенным показателям - 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Каким образом вся эта благая риторика монтируется с реальными планами Кремля, не очень понятно, но коммунисты настойчиво повторяют свои мантры в связи, как выразился товарищ Алексеенко, с «капитальным ремонтом ельцинской Конституции».

На прошлой сессии о «коммунистических поправках» подробно докладывал Дмитрий Михайлов, на вчерашней - персек Алексеенко.

Мне никак не понять, что это, хитроумный маневр или такой тонкий троллинг? Ведь они же это не всерьез? На самом деле, пользуясь удобным моментом, то есть так или иначе публичной дискуссией о судьбе Конституции, коммунисты агитируют за свою программу, ведь выборы в Госдуму не за горами, если не в этом году, как предсказывают некоторые аналитики, так в следующем - точно.

Здесь же, в пандан, по конституционным поправкам выступила и другая системная партия – «Справедливая Россия». На пресс-конференции 25 февраля лидер псковских эсеров Олег Брячак заявил, что – цитирую: «Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста. Для нас принципиально, чтобы власть признала ошибкой повышение пенсионного возраста, и раз и навсегда оставила эту затею».

Ясно, что большинство-то населения всеми конечностями «за» возвращение пенсионного возраста 55/60, но, опять же, возникает вопрос: насколько включение этих предложений от КПРФ и СР в некий итоговый свод поправок реалистично? Что решит конституционное совещание, или как там, бишь, называется этот непонятный орган? Пропагандисты усердно работают, трубят по все каналам и ресурсам о грядущем событии 22 апреля, а народ теряется в догадках: зачем? К чему? Имеет ли юридическую силу предстоящее голосование? Кто даст последнее и решающее разъяснение? Путин? Или не даст? Вопросы, вопросы… Остается наблюдать.

И я продолжаю. История, как будто повторившая знаменитый эпизод из фильма «Броненосец Потемкин». Жительница Красногородского района, находясь в роддоме города Острова, обнаружила червяков в супе. Когда принесли обед, молодая женщина заметила в тарелке нечто подозрительное, на вид напоминающее червяков.

Пришлось обратиться к работнице кухни, которая согласилась, что в тарелке – да, червяки. Цитирую роженицу: «На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что, скорее всего, они из перловой крупы, потому что ее покупают в мешках, и просто, наверно, не уследили, не посмотрели, когда набирали крупу для супа. Мне сказали, чтобы я не огорчалась, ведь я же не одна это ела, другие тоже употребляли эту еду». Конец цитаты, фото прилагается.

Далее, разумеется, последовал скандал местного масштаба и разбирательство с участием чиновников. Саркастических комментариев про «нормальную белковую еду» и «изыски китайской кухни» тоже хватало. Вывод не радует: «это ела вся больница». В связи с инцидентом в медучреждении пройдут проверки. 25 февраля в присутствии журналистов на таком решении сошлись руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и главврач Островской больницы, депутат областного Собрания Ирина Богачева.

Цитирую главврача: «Мне показали остатки супа, в котором обнаружили личинки. Я принесла извинения и не знала, как поступить дальше: проверять пищеблок, закрывать его… Понимаете, этот суп ела вся больница», - рассказала Ирина Богачева, признав, что оборудование в комплексе зданий, обслуживающем рожениц, не везде соответствует требованиям.

Сообщается, что Марина Гаращенко ознакомилась с местной технологией приготовления блюд и подчеркнула, что инцидент находится на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Цитирую чиновницу: «По поручению прокуратуры идет проверка. Задействован и наш комитет, и Роспотребнадзор. Проверим еду, закупки. Проведем претензионную работу с поставщиками. <…> …накажем виновных!».

Ну что? Будем считать, что неприятный инцидент исчерпан? Виновных действительно накажут, и чего в жизни не бывает. Червяки и дома из крупы могут попасть в суп, если хозяйка не доглядела, всякое случается. А тут целый пищеблок больницы. Отсюда - и столь широкий резонанс. Обнадеживает, что ни главврач, ни руководитель профильного комитета не стали запираться, а открыто разобрали инцидент, постарались найти и проанализировать причины случившегося.

И все равно, мерзкий осадочек остался. По репутации региональной системы здравоохранения, и так-то неважной, нанесен еще один чувствительный удар: на Псковщине в больницах червяками в супе кормят. Бррр! Аж передергивает от отвращения.

На этой неделе ушел в прошлое один из достопримечательных уголков Пскова. Снесли «Зеленый театр», построенный еще в середине шестидесятых годов прошлого века. Характерная и узнаваемая «козырек-птичка» запечатлена на множестве фотографий. С этой открытой концертной площадкой в одном из живописнейших мест города – в Летнем саду – связаны воспоминания о детстве и юности многих псковичей. Концерты популярной музыки, массовые мероприятия, последние звонки, Дни флага, митинги, праздники на Дни города – все это Зеленый театр, и вот его нет.

Псковичи в соцсетях возмущаются и жалеют о разрушенной концертной площадке, специалисты-архитекторы утверждают, что сооружение находилось в приемлемом состоянии, особенно бетонная его часть, та, где были расположены туалеты и подсобки, хотя в последние годы, в виду явной аварийности сцены, мероприятия в Зеленом театре проходили редко.

Теперь же на месте Зеленого театра появится нечто принципиально новое. Причем появится очень скоро. К 75-летнему юбилею Великой Победы. Что это будет? Как обычно у нас принято, никто точно сказать не может, хотя о реконструкции объекта (на самом деле – о сносе с последующей реновацией) мы узнали еще в декабре прошлого года, и видели репортажи. На некоторых фото можно различить чертежи объекта.

Тогда сообщалось, что деньги на стройку поступят из гранта правительства России, который был выделен региону – внимание! – цитирую: «…за высокую эффективность высших должностных лиц». Звучит курьезно, но какая разница? Главное, чтобы обновленный Зеленый театр не перестал быть притяжением для псковичей и сохранил свою функцию – быть удобной концертной площадкой, как для артистов, так и зрителей. Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий