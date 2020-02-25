Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Яркий детский праздник в Kids Mall
Мужской концерт для женщин
Группа BrainStorm в Пскове
Подарки Для настоящих мужчин
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 25.02.2020 20:490 В лесу Дедовичского района нашли труп пропавшего юноши 28.02.2020 17:280 В пяти районах Псковской области сменились председатели ТИКов 28.02.2020 17:280 Александр Козловский обсудил с жителями Великих Лук социальные вопросы 28.02.2020 16:591 Новая сцена в Зеленом театре в Пскове будет сборно-разборной 28.02.2020 16:341 «Акценты» Донецкого: Выходной 22 апреля, скандал в роддоме и памяти Зеленого театра 28.02.2020 16:290 Юнармейцы почтили память бойцов 6-й роты в Псково-Изборском музее
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3911 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 21.02.2020 10:0010 Смертельно опасное растение завелось на берегу Чудского озера 23.02.2020 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 22.02.2020 11:347 Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове 27.02.2020 12:4911 Председатель КУГИ Псковской области Лариса Васильева покинула свой пост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: Выходной 22 апреля, скандал в роддоме и памяти Зеленого театра

28.02.2020 16:34|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Юбилей Ленина. Голосование по поправкам к Конституции назначено на 22 апреля 2020 года.
Черви в супе. Роженица выложила в сеть скандальные фотографии.
Сочинение ко Дню Победы. Вместо Зеленого театра в Летнем саду появится новый концертный комплекс.

Согласитесь, что мы живем в довольно странное время, которое уже и «фейк-ньюс» нельзя назвать, скорее это какое-то тотальное вторжение фобий. В мире свирепствует китайский коронавирус, в результате - для российских туристов закрыта Италия. Из Сирии доходят довольно противоречивые новости о вооруженном конфликте с Турцией, при этом высшие чиновник МИДа хранят гробовое официальное молчание. На Псковщине вдруг наступила долгожданная зима, которая продлится, как предсказывают синоптики, до 2 марта, после чего Северо-запад России ждет аномальное тепло: на пять-шесть градусов выше нормы.

В стране, между тем, полным ходом продолжается конституционный процесс, объявленный президентом Путиным полтора месяца назад. На этой неделе стало известно, что так называемое «всенародное голосование» по поправкам состоится в день рождения Ленина - 22 апреля, и этот день 150-летнего юбилея вождя мирового пролетариата станет для граждан выходным. И кто захочет, сможет отправиться по известным адресам на избирательные участки, чтобы сказать «да» или «нет» поправкам. Кстати, о поправках. Их число уже зашкалило за 900, и понятно, что не все они войдут в некий окончательный документ, тогда как не только «партия власти» упражняется сейчас в корректировке Конституции. Довольно активно в процесс включилась и системная оппозиция.

Так, на вчерашней сессии Псковского областного Собрания выступил лидер местного отделения КПРФ Петр Алексеенко, заявивший, цитирую: «Вопрос завтрашнего дня России, в том числе и Псковского края, решается сегодня, нравится это кому-то или нет». И далее по пунктам: перестать «бездумно закупать» за рубежом овощи и фрукты; полностью загрузить предприятия легкой промышленности, привязать к МРОТу зарплаты чиновников, «так же, как они привязаны у простого народа», возродить государственные магазины, наконец – вернуть пенсионный возраст к дореформенным показателям - 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Каким образом вся эта благая риторика монтируется с реальными планами Кремля, не очень понятно, но коммунисты настойчиво повторяют свои мантры в связи, как выразился товарищ Алексеенко, с «капитальным ремонтом ельцинской Конституции».

На прошлой сессии о «коммунистических поправках» подробно докладывал Дмитрий Михайлов, на вчерашней - персек Алексеенко.

Мне никак не понять, что это, хитроумный маневр или такой тонкий троллинг? Ведь они же это не всерьез? На самом деле, пользуясь удобным моментом, то есть так или иначе публичной дискуссией о судьбе Конституции, коммунисты агитируют за свою программу, ведь выборы в Госдуму не за горами, если не в этом году, как предсказывают некоторые аналитики, так в следующем - точно.

Здесь же, в пандан, по конституционным поправкам выступила и другая системная партия – «Справедливая Россия». На пресс-конференции 25 февраля лидер псковских эсеров Олег Брячак заявил, что – цитирую: «Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста. Для нас принципиально, чтобы власть признала ошибкой повышение пенсионного возраста, и раз и навсегда оставила эту затею».

Ясно, что большинство-то населения всеми конечностями «за» возвращение пенсионного возраста 55/60, но, опять же, возникает вопрос: насколько включение этих предложений от КПРФ и СР в некий итоговый свод поправок реалистично? Что решит конституционное совещание, или как там, бишь, называется этот непонятный орган? Пропагандисты усердно работают, трубят по все каналам и ресурсам о грядущем событии 22 апреля, а народ теряется в догадках: зачем? К чему? Имеет ли юридическую силу предстоящее голосование? Кто даст последнее и решающее разъяснение? Путин? Или не даст? Вопросы, вопросы… Остается наблюдать.

И я продолжаю. История, как будто повторившая знаменитый эпизод из фильма «Броненосец Потемкин». Жительница Красногородского района, находясь в роддоме города Острова, обнаружила червяков в супе. Когда принесли обед, молодая женщина заметила в тарелке нечто подозрительное, на вид напоминающее червяков.

Пришлось обратиться к работнице кухни, которая согласилась, что в тарелке – да, червяки. Цитирую роженицу: «На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что, скорее всего, они из перловой крупы, потому что ее покупают в мешках, и просто, наверно, не уследили, не посмотрели, когда набирали крупу для супа. Мне сказали, чтобы я не огорчалась, ведь я же не одна это ела, другие тоже употребляли эту еду». Конец цитаты, фото прилагается.

Далее, разумеется, последовал скандал местного масштаба и разбирательство с участием чиновников. Саркастических комментариев про «нормальную белковую еду» и «изыски китайской кухни» тоже хватало. Вывод не радует: «это ела вся больница». В связи с инцидентом в медучреждении пройдут проверки. 25 февраля в присутствии журналистов на таком решении сошлись руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и главврач Островской больницы, депутат областного Собрания Ирина Богачева.

Цитирую главврача: «Мне показали остатки супа, в котором обнаружили личинки. Я принесла извинения и не знала, как поступить дальше: проверять пищеблок, закрывать его… Понимаете, этот суп ела вся больница», - рассказала Ирина Богачева, признав, что оборудование в комплексе зданий, обслуживающем рожениц, не везде соответствует требованиям.

Сообщается, что Марина Гаращенко ознакомилась с местной технологией приготовления блюд и подчеркнула, что инцидент находится на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Цитирую чиновницу: «По поручению прокуратуры идет проверка. Задействован и наш комитет, и Роспотребнадзор. Проверим еду, закупки. Проведем претензионную работу с поставщиками. <…> …накажем виновных!».

Ну что? Будем считать, что неприятный инцидент исчерпан? Виновных действительно накажут, и чего в жизни не бывает. Червяки и дома из крупы могут попасть в суп, если хозяйка не доглядела, всякое случается. А тут целый пищеблок больницы. Отсюда - и столь широкий резонанс. Обнадеживает, что ни главврач, ни руководитель профильного комитета не стали запираться, а открыто разобрали инцидент, постарались найти и проанализировать причины случившегося.

И все равно, мерзкий осадочек остался. По репутации региональной системы здравоохранения, и так-то неважной, нанесен еще один чувствительный удар: на Псковщине в больницах червяками в супе кормят. Бррр! Аж передергивает от отвращения.

На этой неделе ушел в прошлое один из достопримечательных уголков Пскова. Снесли «Зеленый театр», построенный еще в середине шестидесятых годов прошлого века. Характерная и узнаваемая «козырек-птичка» запечатлена на множестве фотографий. С этой открытой концертной площадкой в одном из живописнейших мест города – в Летнем саду – связаны воспоминания о детстве и юности многих псковичей. Концерты популярной музыки, массовые мероприятия, последние звонки, Дни флага, митинги, праздники на Дни города – все это Зеленый театр, и вот его нет.

Псковичи в соцсетях возмущаются и жалеют о разрушенной концертной площадке, специалисты-архитекторы утверждают, что сооружение находилось в приемлемом состоянии, особенно бетонная его часть, та, где были расположены туалеты и подсобки, хотя в последние годы, в виду явной аварийности сцены, мероприятия в Зеленом театре проходили редко.

Теперь же на месте Зеленого театра появится нечто принципиально новое. Причем появится очень скоро. К 75-летнему юбилею Великой Победы. Что это будет? Как обычно у нас принято, никто точно сказать не может, хотя о реконструкции объекта (на самом деле – о сносе с последующей реновацией) мы узнали еще в декабре прошлого года, и видели репортажи. На некоторых фото можно различить чертежи объекта.

Тогда сообщалось, что деньги на стройку поступят из гранта правительства России, который был выделен региону – внимание! – цитирую: «…за высокую эффективность высших должностных лиц». Звучит курьезно, но какая разница? Главное, чтобы обновленный Зеленый театр не перестал быть притяжением для псковичей и сохранил свою функцию – быть удобной концертной площадкой, как для артистов, так и зрителей. Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 1066 человек
28.02.2020, 17:320 Wildberries запустил оплату через СБП в пунктах выдачи заказов 28.02.2020, 17:280 В пяти районах Псковской области сменились председатели ТИКов 28.02.2020, 17:280 Александр Козловский обсудил с жителями Великих Лук социальные вопросы 28.02.2020, 17:220 Псковские пограничники задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
28.02.2020, 17:100 В великолукской школе №1 открылся зал самбо 28.02.2020, 17:030 Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану» 28.02.2020, 16:591 Новая сцена в Зеленом театре в Пскове будет сборно-разборной 28.02.2020, 16:520 Великолукский подросток с матерью, обокравшие магазин в деревне Плаксино, причастны еще к одному разбойному нападению
28.02.2020, 16:510 Грантовая поддержка псковских фермеров в этом году составит 45 млн рублей 28.02.2020, 16:410 Сергей Кулаков избран заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области 28.02.2020, 16:380 Григорий Стороненков о переформатировании комитетов в Псковской гордуме: Это изменения, которые давно назрели 28.02.2020, 16:341 «Акценты» Донецкого: Выходной 22 апреля, скандал в роддоме и памяти Зеленого театра
28.02.2020, 16:290 Юнармейцы почтили память бойцов 6-й роты в Псково-Изборском музее 28.02.2020, 16:140 «Ожившие полотна» художника Никаса Сафронова приехали в Псков. ФОТО 28.02.2020, 16:110 Звезда «Универа» Мария Кожевникова похвалила псковских спортсменок по художественной гимнастике 28.02.2020, 16:070 «Акваполис» приглашает вкусно и весело провести финал масленичной недели
28.02.2020, 15:590 Опубликовано расписание пригородных поездов Псков - Скангали 28.02.2020, 15:540 В Пскове не состоится премьерный показ документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6-й роты 28.02.2020, 15:390 Почти тысячу пачек сигарет нашли псковские таможенники в колесах «Ауди» 28.02.2020, 15:360 По результатам рейтингового голосования в Пскове благоустроят парк имени Гагарина и площадь Ленина
28.02.2020, 15:210 Михаил Ведерников и Александр Брыксин вручили псковской «Гармонии» инвентарь для спортивной гимнастики 28.02.2020, 15:150 Лучших судебных приставов по алиментам определили в Псковской области 28.02.2020, 15:040 «Эхо города» с Александром Братчиковым. ВИДЕО 28.02.2020, 15:010 Александр Братчиков похвалил депутата Григория Стороненкова за активность
28.02.2020, 14:510 Криминальный квартет по-псковски: как девушки и их приятели наркотики разносили 28.02.2020, 14:410 Псковичка задержана при попытке похитить продукты из магазина 28.02.2020, 14:419 Александр Братчиков: Ничего еще не сделано, а люди уже «похоронили» бедненькую «Таблетку» 28.02.2020, 14:350 Василий Осипов обсудил с руководством «Газпром теплоэнерго» вопросы ввода в эксплуатацию новых котельных в Невеле
28.02.2020, 14:200 В Роскачестве дали советы по защите данных в соцсетях 28.02.2020, 14:182 Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прочел лекцию в Пскове 28.02.2020, 14:090 Троицкий собор и Фонд продовольствия «Русь» провели очередную совместную благотворительную акцию 28.02.2020, 14:051 Территорию у Мирожского монастыря благоустроят до пляжа
28.02.2020, 14:000 Дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова» пройдет в воскресенье в «Империале» 28.02.2020, 13:561 Защита Александра Данилова требует от прокуратуры оказать содействие в проведении ему необходимых медицинских процедур 28.02.2020, 13:550 Улицу Советскую в Пскове закроют для транспорта в связи с празднованием Масленицы 28.02.2020, 13:440 Более 3 тысяч исполнительных производств приходится на одного пристава в Псковской области
28.02.2020, 13:4312 Общаться с прессой запрещаю! 28.02.2020, 13:310 Суд присяжных признал двоих жителей Порхова виновными в жестоком убийстве ветерана войны 28.02.2020, 13:110 В Прощеное воскресение раннюю литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Тихон 28.02.2020, 13:110 «Псков-ЭКСПО» могут провести в сквере на Четырех углах
28.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 28.02.2020, 12:580 Александр Козловский поздравил с 90-летием дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой 28.02.2020, 12:540 Усадьбу Беклешева на улице Георгиевской планируют открыть после реконструкции в 2021 году 28.02.2020, 12:470 Объявлен очередной отбор кандидатов на вакантное место в Общественной палате Псковской области
28.02.2020, 12:260 ЕГЭ без валерьянки: псковские родители написали пробный госэкзамен по истории 28.02.2020, 12:130 Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал «золото» на 50-м чемпионате России по легкой атлетике 28.02.2020, 12:032 Георгий Василевич: Нам было важно показать пространство, в которое можно войти как в музей и одновременно как в пушкинскую страну 28.02.2020, 11:521 Дмитрий Шахов: Около 5% обращений в адрес регионального омбудсмена — жалобы на работу приставов
28.02.2020, 11:430 Выставка линогравюр Валентина Васильева открывается в выставочном зале на Ленина, 1 28.02.2020, 11:410 Переформатировали и переизбрали 28.02.2020, 11:350 Торжественное спецгашение памятной открытки в честь подвига 6-й роты состоялось в Пскове 28.02.2020, 11:172 В честь 75-летия Победы ветераны Псковской области получат бесплатный проезд в пригородных поездах
28.02.2020, 11:150 Псковский Росреестр: «гаражная амнистия» затронет интересы жителей Псковской области 28.02.2020, 11:040 «Эхо города»: О ремонте Зеленого театра и благоустройстве общественных территорий Пскова 28.02.2020, 10:550 Псковские педагоги повысят квалификацию в области языковой политики 28.02.2020, 10:441 Лжесотрудники банка ввели в заблуждение двух великолучанок
28.02.2020, 10:430 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля 28.02.2020, 10:360 С первым главой внутренних войск МВД России простились в Петербурге 28.02.2020, 10:310 Житель Порхова не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» в Псковском районе 28.02.2020, 10:270 Медвежонка-сироту из Бежаницкого района приютили в Тверской области
28.02.2020, 10:121 Страдающий хроническим алкоголизмом пскович лишен водительских прав 28.02.2020, 10:090 53 бригады «Россети Северо-Запад» работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области 28.02.2020, 09:500 Конституционный суд РФ выступил на стороне медицинских страховщиков 28.02.2020, 09:463 «Неведомый ларек» демонтируют в Великих Луках после обращения горожанина
28.02.2020, 09:410 Псковские пограничники нашли патроны в машине забывчивого россиянина 28.02.2020, 09:300 Вузы привлекут абитуриентов через TikTok 28.02.2020, 09:290 Два многоквартирных дома будут снесены в Печорах 28.02.2020, 09:240 Любителей рыбной ловли призывают помнить об опасности тонкого льда
28.02.2020, 09:190 Роскомнадзор и негосударственные пенсионные фонды создадут систему для оперативного рассмотрения жалоб граждан 28.02.2020, 08:540 Концерт-беседа «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» пройдет в Псковском колледже искусств 28.02.2020, 08:460 Десять человек эвакуировано при пожаре в доме на улице Гагарина в Пскове 28.02.2020, 08:430 WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
28.02.2020, 08:312 Длинное, пышное, красное: Оксана Федорова выбрала платье на 8 Марта 28.02.2020, 08:2012 Эксперт оценил потери в случае отмены НДФЛ для бедных 28.02.2020, 07:590 В Псковскую епархию принесена главная икона Воздушно-десантных сил РФ. ФОТО 28.02.2020, 07:150 Алгоритм решения правовых проблем в ЖКХ для НКО презентован в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.