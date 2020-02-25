Общество

Новая сцена в Зеленом театре в Пскове будет сборно-разборной

Новая сцена в Зеленом театре, которую установят в Пскове в текущем году вместо той, что демонтируется, будет сборно-разборной. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава городской администрации Александр Братчиков.

Он напомнил, что прежняя сцена Зеленого театра, построенная в середине 60-х годов, несколько лет назад была признана аварийной. В 2016 году был подготовлен проект реконструкции Зеленого театра, предусматривающий установку новой сцены, стоимостью около 150 млн рублей. Реконструкцию планировалось провести в рамках второго этапа реконструкции улицы Свердлова. «Первый этап удалось реализовать за счет федерального финансирования, а потом программа завершилась», - отметил гость студии.

В связи с актуальностью наличия в Пскове большой и безопасной сценической площадки принято решение провести «частичный ремонт из ранее согласованного проекта». «Мы предложили губернатору рассмотреть возможность установки большой сборно-разборной сцены с большим мониторами, которая позволит проводить городские мероприятия. Губернатор принял решение выделить около 30 млн рублей, которые пойдут не только на приобретение сценического комплекса, но и частично на оборудование», - пояснил глава администрации, поблагодарив депутатов гордумы Пскова за то, что накануне на сессии внесли изменения в бюджет города, которые позволят запустить аукцион на приобретение сцены.

Планируется, что сцена шириной от 25 до 35 метров будет сборно-разборной, она будет активно использоваться с мая и до осени для проведения массовых праздников. Самым первым станет День Победы. На зимний период сцену будут «максимально демонтировать».

Напомним, в настоящее время завершается демонтаж старой сцены. К 9 мая здесь помимо нового сценического комплекса появится ограждение, освещение, также будут оборудованы подходные пути.

В случае экономии, как сообщалось ранее, планируется обновить зрительскую зону. Она рассчитана на 3000 мест.

«Правильно было бы сделать ту сцену, которая предусмотрена в проекте 2016 года, но это другие деньги. Поэтому сейчас мы не делаем капитального сооружения. Это временное решение. Зато сцена будет абсолютно безопасна», - заключил гость студии, добавив, что она будет вмещать до 300 человек.