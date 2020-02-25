Общество

Александр Козловский обсудил с жителями Великих Лук социальные вопросы

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Козловский провел личный прием граждан в общественной приемной в Великих Луках в рамках работы «Семейной приемной». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии, вместе с Александром Козловским обращения жителей прорабатывали специалисты территориального отдела города Великие Луки комитета по социальной защите Псковской области.

Два обращения поступили к депутату от великолучанок. Одна из них недавно стала мамой и решила поблагодарить депутата за законы в социальной сфере, принятые в Госдуме. «Все новые законы - отличная поддержка молодым семьям с детьми. Такие законы положительно сказываются на жизни молодых семей, позволяя получить финансовое подспорье», - сказала она.

Еще одна горожанка, мать пятерых детей, уточнила у депутата тонкости вопроса по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Парламентарий подчеркнул, что на данный момент на всех уровнях ведется активная работа, чтобы как можно скорее начать осуществлять выплаты.

«Послание президента будет выполнено в срок. Соответствующие документы будут подготовлены до мая 2020 года», - уточнил Александр Козловский.

Одно из обращений к секретарю Псковского реготделения касалось работы управляющих компаний в Великих Луках. Активный горожанин сообщил депутату о том, что на данный момент в этой сфере есть напряженность и выразил опасения насчет деятельности Ассоциации управляющих компаний, с которыми, по словам горожанина, приходится «воевать» за подобающее обслуживание. Александр Козловский взял обращение в работу.