Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись региональные юношеские военно-патриотические чтения

В этом году региональные юношеские чтения «Вспомним всех поименно» были посвящены 75-летию Великой Победы и 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты, разведчиков отдельной бригады специального назначения и бойцов спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Участников чтений – более ста курсантов и школьников – приветствовали начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, начальник штурмового отделения ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Виталий Цанда, директор областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина Ирина Осадчая, которые пожелали всем успешной и плодотворной работы.

После этого работа чтений продолжилась по пяти секциям – «К 20-летию подвига 6-ой роты», «Вспомним всех поименно: псковичи в военных конфликтах середины ХХ – начала ХХI вв.», «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», «Псковский край в годы Великой Отечественной войны. Имена героев», «Правоохранительные органы России в годы Великой Отечественной войны».

Руководителями секций выступили представители кафедры государственно-правовых дисциплин и кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина.

Отметим, что Псковский филиал академии ежегодно выступает соорганизатором не только региональных юношеских военно-патриотических чтений, но Международных Александро–Невских чтений, которые входят в программу празднования дней воинской славы России.

По итогам мероприятия все выступающие были награждены благодарственными письмами, после чего учащиеся средних общеобразовательных школ приняли участие в экскурсии по территории образовательной организации.