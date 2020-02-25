Общество

Жюри выбрало Цыпу: назван талисман переписи населения

Скорость и легкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН - Всероссийская перепись населения.

Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. Именно его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Поздравляем Максима с победой! Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты в области создания визуальных решений.

«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица - символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», - отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие - отражают поддержку проекта волонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут памятные подарки.