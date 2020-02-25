Общество

Участники «Ганзейского клуба» примут участие в конкурсе туристических проектов

Накануне, 27 февраля, в Псковском городском молодежном центре прошло пятое заседание «Ганзейского клуба», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

На встрече участниками было принято решение участвовать в конкурсе туристических проектов «Навигатор», в рамках которого необходимо подготовить туристический проект в одной из указанных номинаций: Лучший приключенческий маршрут, Лучший гастрономический маршрут по Пскову, «Молодежный взгляд» или Лучший туристический объект.

Победители конкурса смогут претендовать на поездку на Русские ганзейские дни 11-13 июня.

Добавим, в конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимаются с 1 марта по 10 апреля 2020 года. Подробнее здесь