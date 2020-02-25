Пройти выездную диспансеризацию можно будет на парковке у «Империала»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60 - будет работать на территории парковки гипермаркета «Империал» (г.Псков, ул.Коммунальная, 41) с 10.00 до 14.00 со 2 по 7 марта и с 10 по 14 марта.
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение АД;
- измерение внутриглазного давления;
- ЭКГ;
- выдача направления на анализы и обследования.