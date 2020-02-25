Общество

Выборы председателя Псковского облсовпрофа состоятся 8 июня

Отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профсоюзов, на которой пройдут выборы председателя облсовпрофа, состоится 8 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов, такое решение принято сегодня на совете организации.

Напомним, 9 июня 2015 года на XXV отчетно-выборной конференции Псковского облсовпрофа председателем на пятилетний срок была избрана Ульяна Михайлова.

Ранее лидер псковских профсоюзов заявляла, что есть ряд лиц, которые могут претендовать на позицию председателя облсовпрофа. По словам Михайловой, это она сама, ее заместитель Андрей Хришкевич, руководители отраслевых профсоюзов Наталья Васильева и Игорь Иванов. При этом руководитель областного совета профсоюзов не исключала, что «вразрез правил и норм может появиться и неизвестная кандидатура, некие мистер или миссис N».