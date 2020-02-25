Общество

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса КВН среди осужденных

В УФСИН России по Псковской области прошел второй этап Всероссийского ежегодного творческого конкурса среди осужденных «Конкурс веселых и находчивых».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, комиссией УФСИН России по Псковской области были просмотрены выступления 4 сборных команд осужденных из 4 исправительных учреждений Псковской области.

По результатам проведения второго этапа конкурса победу одержала команда осужденных из ИК-6 под названием «Горький опыт», их видеоролик с выступлением направлен для участия в третьем этапе конкурса в Воронежский институт ФСИН России.

Необходимо добавить, что первый этап конкурса состоялся в исправительных учреждениях области в январе месяце.

«Проведение подобных конкурсов позволяет обеспечить полезной занятостью осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, а также помогает развить и продемонстрировать осужденным свои творческие способности», - отметил заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.