Общество

BrainStorm радуется обильному снегопаду в Пскове. ВИДЕО

Солист группы BrainStorm Ренарс Кауперс приятно удивился обильному снегу, выпавшему в Пскове, куда группа приехала, чтобы дать свой первый на Псковщине концерт. Музыкант не упустил возможности, чтобы сделать несколько снимков на память на фоне заснеженного города, а также покататься с горки на ватрушке.





В сторис официального аккаунта группы в Instagram выложено несколько видеороликов, на которых Ренарс Кауперс искренне радуется выпавшему в Пскове снегу.

Также здесь размещены видео с саундчека в клубе «Супер», где сегодня вечером выступит BrainStorm с новым шоу «Музыкальные истории».

Напомним, на концерте прозвучат песни, «впитавшие историю группы». Так, песня «Lidmašīnas» - считается главным хитом юных BrainStorm, «My star» - вышла в финал «Евровидения», а «Maybe» - изменила интернациональный ход группы. Организаторы отметили, что группа выберет самые знаковые композиции, как любимые, так и премьерные для публики: «Ветер», «Выходные», «Миллионы минут», «Colder», «Thunder Without Rain», «Ты не один», «Контакты». Обязательно прозвучат и песни, созданные в коллаборации с ведущими российскими артистами и давно ставшие визитными карточками BrainStorm: «Скользкие улицы» (feat. «Би-2»), «Про секс» (feat. «Каста»), «На Заре» (feat. Евгений Гришковец), «К осени» (feat. «Сансара»), «Рождество» (feat. «Моя Мишель»).

Видео - BrainStorm Official RUS, Instagram