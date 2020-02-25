Общество

Псковским школьникам рассказали о преимуществах поступления в вузы ФСИН России

В рамках профориентации молодежи, направленной на агитацию школьников к поступлению в высшие образовательные учреждения ФСИН России, заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов и исполняющий обязанности начальника отдела кадров и работы с личным составом ИК-4 Лариса Бычкова приняли участие в общешкольном собрании Писковской средней общеобразовательной школы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области, сотрудники познакомили присутствующих с основными направлениями деятельности ведомства, а также с порядком поступления в ведомственные вузы в 2020 году.

В ходе встречи представители исправительного учреждения проинформировали о преимуществах обучения в ведомственных учебных заведениях ФСИН России, материально-вещевом довольствии для курсантов, перспективах службы в органах пенитенциарной системы, довели перечень экзаменов для поступления в тот или иной вуз.

После выступления гости образовательного учреждения ответили на интересующие старшеклассников вопросы, а также вручили памятки и буклеты для поступающих в высшие образовательные учреждения ФСИН России.