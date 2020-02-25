Общество

Делегация Псковской области вместе с родственниками павших бойцов 6-й роты почтила их память в Чечне

Делегация Псковской области приняла участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию подвига десантников 6-й роты, которые состоялись в пятницу, 28 февраля, в Чеченской Республике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Псковскую область представляли первый заместитель губернатора Вера Емельянова и вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Помимо официальных лиц в Чечню прибыли и родственники погибших десантников.

Ключевое мероприятие прошло у памятного креста в селе Улус-Керт, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-ая рота.

Вера Емельянова от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выразила соболезнования родственникам павших бойцов. «Есть события, значения которых не тускнеют от неумолимого бега времени. Мы все в неоплатном долгу перед погибшими. Этот подвиг не имеет срока давности. Низко склоняем головы перед нашими военнослужащими, которыми мы вправе гордиться, молодые ребята не пожалели ничего, ценой своей жизни преградили путь врагу, проявив мужество и героизм. Наши самые теплые слова благодарности всем близким родственникам, матерям и отцам тех, кто не вернулся с этой войны. Вы воспитали настоящих сынов Отечества. Этот подвиг наших десантников становится своеобразным маяком для тех, кто не желает безвольно плыть по волнам своего жизненного пути, кто стремится быть полезным обществу, человечеству. Ничто в русском сердце не сохраняется так прочно, как память о тех, кто отдал жизнь на поле брани», - отмечается в приветственном адресе главы региона.

Перед собравшимися на памятном митинге выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш долг - никогда не забывать имена героев. Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», - отметил в своем выступлении руководитель Республики.

«Сегодня у нас знаковый и памятный день. 20 лет назад над Псковом зажглась ярким светом звезда псковских десантников. Какая-то неведомая сила наградила их стойкостью и неприступностью. Более 18 часов длился неравный бой, и рота, умирая, победила. Вечная им память и вечная им слава», - выступил с ответным словом отец Героя России Алексея Воробьева пскович Владимир Воробьев.

В продолжение родственники погибших, а также все присутствующие почтили память десантников минутой молчания, возложив цветы к каменному кресту.

В этот день участники памятных мероприятий также посетили улицу 84-х Псковских десантников, которая располагается Старопромысловском районе Грозного. Это название ей было присвоено в 2008 году. Здесь родственники возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.

Напомним, поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты был открыт в 2017 году в селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Здесь в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков.

Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.