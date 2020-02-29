Общество

Первый ролик проекта «Тайны псковских храмов» появился в сети. ВИДЕО

Сообщество православной молодежи Пскова представило в сети первый видеоролик проекта «Тайны псковских храмов». Он посвящен истории храма Старое Вознесение, что на улице Советской, 64а.

«Идея снимать ролики о бесценном культурно-историческом наследии Псковщины воплощалась ускоренными темпами в условиях ослепительного солнца, пронизывающего до костей ветра и дождя со снегом, но сообща мы преодолели все, - отмечают авторы ролика. - Это проба пера, есть недочеты, но дальше - больше, лучше, красивее. Мы не волшебники, а только учимся!»

Начинающие блогеры обещают, что первое видео - только начало, и в дальнейшем подписчиков сообщества «Православная молодежь Пскова» ждут новые истории о тайнах псковских храмов.