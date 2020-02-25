Общество

Противопожарный рейд прошел в Печорах

Профилактический рейд по правилам пожарной безопасности прошел в городе Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейда специалисты провели с населением беседы и инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. Также они распространили тематические памятки и листовки, в том числе по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Печерянам рассказали об обстановке с пожарами на территории района и об их основных причинах, напомнили действия при обнаружении пожара и телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.