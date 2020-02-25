Общество

Михаил Ведерников призвал жителей Новоржевского района «быть достойными подвигов прошедших лет»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского района с 76-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня мы отмечаем годовщину свободы и надежды, вспоминаем мужество, непреклонность и героизм наших дедов и прадедов, которые сражались в рядах партизан, Красной Армии, оказывали всю возможную поддержку фронту. Несмотря на колоссальные разрушения, район трудами своих жителей был спасен и возрожден — и это наследие до сих пор является важной частью местной экономики. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными подвигов прошедших лет, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий», — отметил Михаил Ведерников в своем поздравительном адресе и пожелал жителям муниципалитета мира, удачи, радости и благополучия.

Центральным памятным мероприятием, приуроченным к 76-й годовщине освобождения муниципалитета, стал торжественный митинг, который прошел у мемориального комплекса, установленного в память о погибших при освобождении Новоржева бойцах и партизанах.

Участники митинга возложили к мемориалу цветы и почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания. После чего была отслужена поминальная лития. Жители Новоржева отдали дать памяти павшим героям, посетив также Танк Т-34 в Летнем саду, стелу на Бородинской высоте и другие мемориальные комплексы.

Также на братском воинском кладбище прошла церемония перезахоронения останков бойцов, поднятых в ходе поисковых операций отрядом «Пламя» на территории Новоржевского района.

Кроме того, в районном Доме культуры состоялся тематический вечер «Война пришлась на нашу юность». В рамках него ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете, были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Напомним, освобождение Новоржевского района от немецко-фашистских захватчиков состоялось благодаря действиям 22-й и 1-й ударной армий 2-го Прибалтийского фронта. В ходе наступления, сметая отряды прикрытия, разминируя, восстанавливая и расчищая дороги, советские войска вышли к реке Льста, где встретили упорное сопротивление немцев. Частично оно было сломлено утром 28 февраля.

Отходя, враг принял решение уничтожить Новоржев. Поэтому советские войска продолжили наступление с тем, чтобы быстрее овладеть городом. Ночной удар был неожиданным для врага, и части дивизии рано утром 29 февраля ворвались в Новоржев, где завязались уличные бои. В результате были разгромлены два полка 218-й пехотной дивизии фашистов и части латышской дивизии «СС», пытавшиеся удержать Новоржев.