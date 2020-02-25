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Общество

Россиянам разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

29.02.2020 11:58|ПсковКомментариев: 3

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, будет оплачиваемым выходным. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, передает РИА Новости.

По его словам, это касается тех, кто работает на окладе. «С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — сказал он. При этом у тех, кто работает сдельно, тоже будет дополнительный выходной, но зарплату за него они не получат.

«Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день — это день отдыха, с одной стороны, а с другой стороны, это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце», — добавил Шмаков.

Он подчеркнул, что речь идет не о какой-то дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за дополнительный выходной.

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент России Владимир Путин согласился с этой идеей.

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

По предложению главы государства закон вступит в силу только после общероссийского голосования. Организовать подготовку к нему президент поручил ЦИК.

Теги: #Путин #Конституция РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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