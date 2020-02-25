Общество

Псковские волонтеры Победы получили статус федеральных тренеров

Делегация Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» вернулась с семинара-практикума, который проходил в Брянске с 23 по 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении движения.





В семинаре принимали участие добровольцы из регионов России, члены федеральных команд направлений движения, тренеры и историки. В рамках диалога на равных активисты движения обсудили школьное волонтёрство, взаимодействие с ветеранами и образ будущего добровольчества в стране с руководителем ВОД «Волонтёры Победы» Ольгой Амельченковой.



«Семинар был полон приятных новостей и поводов для гордости за волонтёров победы из Псковской области! Ольга Родина, Екатерина Родина и Евгений Рудый прошли обучение и вошли в число федеральных тренеров движения, а Алёна Васильева стала победителем Всероссийского конкурса волонтёров-историков Года памяти и славы!» - рассказали в псковском отделении ВОД «Волонтеры Победы».

В скором времени команда регионального отделения приступит к обучению актива волонтерского корпуса Победы Года памяти и славы по единому стандарту обучения добровольцев 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.