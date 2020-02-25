Общество

Следственный комитет представил видеосюжет, посвященный подвигу 6-ой роты

Видеосюжет, посвященный подвигу 6-ой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, представил Следственный комитет РФ. 20 лет назад, с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм в неравном бою с боевиками, преградив путь террористам ценою собственных жизней.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, преступные действия против военнослужащих стали предметом тщательного расследования. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью восстановили картину преступлений, совершенных в отношении бойцов 6-й роты.

Известно, что в объединённую вооруженную банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2000 лиц. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, члены банд из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. Нападение осуществлялось с трех сторон и длилось до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверым военным были причинены ранения различной степени тяжести.

«Поскольку преступления были совершены при неочевидных обстоятельствах, первых участников нападения удалось привлечь к уголовной ответственности только спустя 10 лет после боестолкновения. Их причастность была установлена следственно-оперативным путём, в том числе при производстве допросов лиц из числа членов бандформирований, действовавших на территории Чеченской Республики под руководством Басаева и Хаттаба», - говорится в пресс-релизе СК.

На данный момент установлена причастность 26 лиц. Из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 5 лиц уголовные дела рассматриваются судами.

Среди осужденных есть и иностранные граждане. Это гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы. Он являлся заместителем Хаттаба, в 2007 году шариатским судьёй запрещенной на территории России террористической организации «Имарат Кавказ». Также осужден гражданин Украины – член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев, который был добровольцем из числа украинских националистов.

«Расследование продолжается и сегодня. По уголовному делу принимаются активные меры для установления других участников банды. На причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц, деяниям которых будет дана оценка по результатам собранных доказательств. Для всех членов банды уголовная ответственность за содеянное – вопрос времени», - заключили в СК.