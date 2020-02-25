Общество

Пропавшего почти год назад мужчину ищет полиция Великих Лук

Полиция Великих Лук устанавливает местонахождение Андрея Фёдорова 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта прошлого года он ушёл из дома по улице Радищева, и до настоящего времени о нем ничего не известно, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, такого же цвета спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.