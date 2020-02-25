Общество

Губернатор Псковской области проверяет последние детали подготовки к 20-летию подвига 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверяет последние детали подготовки к 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«В администрации Псковской области сейчас не до отдыха – уже завтра состоятся главные мероприятия памяти 20-летия подвига 6-й роты, - написал глава региона. - А вам желаю набраться сил перед новой рабочей неделей!»

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Траурные мероприятия пройдут 1 марта у памятника бойцам 6-й роты «Купол», который был отремонтирован к этому событию.