Общество

Эксперты Минздрава скорректировали рекомендации по выявлению коронавируса

Министерство здравоохранение РФ скорректировало рекомендации для врачей по выявлению коронавирусной инфекции - обновленная информация будет направлена во все медучреждения, сообщается на сайте министерства.

«Любой гражданин, у которого имеются клинические проявления простуды или острой респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль) может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет бесплатно оказана медицинская помощь. Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи короновирусной инфекции Covid-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции», - уточнили в Минздраве.

Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила:

- чаще мыть руки с мылом;

- стараться не прикасаться немытыми руками к лицу;

- избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды;

- воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу - Китай, Южную Корею, Италию, Иран.