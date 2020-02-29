Общество

Работники мусоровозов жалуются на псковичей, выбрасывающих мебель у подъездов

В диспетчерскую службу компании «Мехуборка» поступают жалобы на псковичей, которые не доносят мусор до контейнерных площадок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Работающие на мусоровозах сотрудники и псковичей обращаются по поводу мусора у подъездов и на зеленых зонах жилых кварталов - там складируют мебель, бытовую технику и другие отходы.

«Подобные действия населения являются не только нарушением Правил благоустройства Пскова, но и создают негативное впечатление о самом Пскове. Крупногабаритный мусор следует складировать именно на специальные площадки, предназначенных для этого вида отходов. Как правило, на контейнерной площадке отводится свободная зона для КГМ», - отметили в «Мехуборке».

Псковичей также проинформировали, что стоимость вывоза крупногабаритного мусора включена в норматив, установленный в Псковской области для оплаты услуг регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Строительный же мусор и ветки деревьев не относятся к КГМ, и для их вывоза производителю отходов нужно заключать дополнительный договор с региональным оператором.