Общество

Классный час «Шаг в бессмертие» состоялся в вечерней школе СИЗО-1

Классный час «Шаг в бессмертие» прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1. Мероприятие было приурочено к 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты, разведчиков отдельной бригады специального назначения и бойцов спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Организовала и провела урок классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева. Учащиеся посмотрели фильм о десантниках 6-й роты и фрагмент видеорепортажа с места установки поклонного. Также они прочитали стихи и послушали музыкальные композиции о погибших героях.

В ходе классного часа ученики познакомились с художественными диорамами, посвященными подвигу псковских десантников в Аргунском ущелье. Они зажгли свечу и, слушая песню «Шестая рота», почтили память всех павших героев минутой молчания.

«Все погибшие военнослужащие, ценой своей жизни, предрешили окончательный разгром бандитских соединений и возродили как у нас в стране, так и за рубежом веру в славу российского оружия и мужество нашего солдата, - завершая классный час, отметила Наталья Афанасьева.