Общество

В Великих Луках отпраздновали Масленицу

Также великолучане увидели огненное шоу, которое представили гости из Смоленска — «Мастерская эксклюзивного перфоманса «BF-SHOW».

На других площадках проводились интерактивные программы, игры, масленичные обряды, различные соревнования.

На центральной площадке состоялось выступление артистов из Белоруссии - народного ансамбля песни «Мельница». Также зрителей развлекали местные вокальные и танцевальные коллективы.

Жители и гости города Великие Луки отпраздновали широкую Масленицу на площади Ленина, сообщает портал «ВЛуки.ру».

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