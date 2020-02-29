В Великих Луках отпраздновали Масленицу

Жители и гости города Великие Луки отпраздновали широкую Масленицу на площади Ленина, сообщает портал «ВЛуки.ру».
На центральной площадке состоялось выступление артистов из Белоруссии - народного ансамбля песни «Мельница». Также зрителей развлекали местные вокальные и танцевальные коллективы.
На других площадках проводились интерактивные программы, игры, масленичные обряды, различные соревнования.
Также великолучане увидели огненное шоу, которое представили гости из Смоленска — «Мастерская эксклюзивного перфоманса «BF-SHOW».
Завершилось народное гулянье сожжением чучела.