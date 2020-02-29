Общество

Мемориальная доска десантнику 6-й роты будет открыта в Брянской области

Мемориальная доска Герою Российской Федерации, десантнику 6-й роты Александру Гердту появится в городе Новозыбков Брянской области, сообщает РИА Стрела.

Ее установят на здании педагогического колледжа. Церемония открытия состоится 3 марта.

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.