Общество

Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Прокалывание тела в эстетических целях опасно для здоровья, заявил первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко. Такое мнение он высказал в интервью «Говорит Москва».

По мнению бывшего главного санитарного врача России, к телесным модификациям склонны в основном девушки.

«Пирсинг - это, конечно, глупейшая мода. Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, особенно почему-то девушки этим увлекаются, некоторые даже в язык вставляют. Во-первых, это афизиологично, тем более на интимные места. И гигиена нарушается, и травматизация идёт. Но тут хоть убрать можно. Это хоть исправимо».