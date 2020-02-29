Общество

«Гдовпроект» нарушил закон об отходах производства и потребления

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушение закона об отходах производства и потребления при эксплуатации МУП «Гдовпроект» объекта размещения отходов, расположенного вблизи деревни Брагино Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что МУП «Гдовпроект» на основании договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Экопром» - является оператором по обращению с ТКО на территории Гдовского района и занимается их размещением на соответствующем объекте рядом с деревне Брагино.

Объект размещения отходов администрация Гдовского района передала предприятию на праве хозяйственного ведения. Он включен в Единый государственный реестр объектов размещения отходов.

При этом в нарушение требований федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3.06.2016 № 505, указанный объект до настоящего времени не оборудован средствами измерения массы ТКО.

В Гдовский районный суд было направлено исковое заявление об обязании МУП «Гдовпроект» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленное нарушение.

Решением Гдовского районного суда от 28 февраля исковые требования природоохранной межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.