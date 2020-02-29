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День памяти погибших 20 лет назад десантников 6-й роты отмечают в Псковской области

День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга, отмечается в воскресенье, 1 марта.

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Сегодня у памятника «Купол» в Черехе состоится торжественная церемония возложения цветов с участием президента России Владимира Путина.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

31 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.