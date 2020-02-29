Общество

На набережной реки Великой сегодня сожгут чучело Масленицы

Народный праздник «Масленичный разгуляй - 2020» состоится в воскресенье, 1 марта, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, местом проведения мероприятия станут Детский парк, улица Советская от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», спуск к набережной реки Великой по ул. Детской и набережная реки Великой.

Праздник пройдет с 12.00 до 15.30, сожжение чучела Масленицы планируется в 15.00 на набережной реки Великой, на территории амфитеатра.

При этом в радиусе 50 метров от мест проведения мероприятия в этот день с 10.00 до 17.00 будет запрещена розничная продажа алкоголя.