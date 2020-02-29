Общество

Что изменится в российских законах с марта 2020 года

В марте 2020 года вступают в силу законы, касающиеся ввоза лекарств в страну, деятельности самозанятых и других сфер жизни. Главные изменения законодательства - в обзоре РБК.

Лекарства

1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии. Поправки внесли после нескольких громких случаев задержаний родителей, заказавших для детей-инвалидов подобные медикаменты за границей (например, противосудорожный препарат «Фризиум» подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ). Список конкретных лекарств утвержден приказом Минздрава. В него вошли среди прочих транквилизаторы «Диазепам» и «Клобазам».

Интернет

С 1 марта доступ к сайтам органов власти и порталам госуслуг станет бесплатным. Мера заработает в рамках проекта «Доступный интернет». Такую идею выдвинул Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе.

Самозанятые

С 28 марта у самозанятых появится доступ к госзакупкам наравне с малым и средним бизнесом. Правило будет работать в течение всего эксперимента по взиманию налога на профессиональный доход (до 2029 года).

Транспорт

2 марта вступит в силу закон, в соответствии с которым у транспортной полиции появится право применять электрошокеры. Использовать спецсредство можно для отражения нападения на объекты инфраструктуры и транспорта или при задержании преступников, если они оказывают сопротивление или намерены скрыться. Электрошокеры нельзя будет применять к беременным, детям и инвалидам. Исключение составляют случаи, когда преступник представляет угрозу для жизни других людей.

Маркировка

1 марта маркировка обувных товаров станет обязательной в соответствии с постановлением правительства (с 1 октября участники рынка маркировали эти товары добровольно). Оборот обуви без средств идентификации будет запрещен.

Блокировка счетов

С 28 марта банки и операторы платежных систем будут обязаны уведомлять клиентов о блокировке средств на их счетах, а также указывать причину. Оповестить владельца карты или электронного кошелька нужно будет в тот же день.

Поездки граждан Украины в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам. В силу вступает соответствующее постановление украинского правительства.

Анастасия Антипова, РБК