Общество

1 марта отмечается Международный День гражданской обороны

1 марта отмечается Международный День гражданской обороны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, в 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» - «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; по-русски – МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. По решению Генеральной Ассамблеи МОГО, начиная с 1972 года ежегодно 1 марта, отмечается Международный день гражданской обороны (World Civil Defence Day). День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств. Мероприятия проводятся с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.

МОГО – единственная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне, основными целями которой являются:

- объединение и представление на международном уровне национальных служб гражданской защиты государств-членов;

- содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в странах, где они еще не созданы;

- предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных программ для служб гражданской защиты;

- обеспечение обмена проблемными вопросами между государствами-членами;

- обобщение опыта управления действиями в ЧС для повышения эффективности международного взаимодействия в случае бедствий;

- участие в распространении международного гуманитарного права в части, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.

В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 50 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей, кроме того, 15 организаций являются ассоциированными членами МОГО в том числе: Академия гражданской защиты МЧС России и Научно-производственный центр «ИСП». Российская Федерация стала членом этой организации 6 мая 1993 года. Россия имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

В соответствии с Уставом в задачу МОГО входит установление и поддержание на международной арене тесного сотрудничества со всеми организациями и учреждениями, на которые возложена задача защиты населения. Именно по инициативе МОГО была разработана Рамочная конвенция по оказанию помощи в области гражданской обороны. Эта конвенции призвана способствовать сотрудничеству стран в сфере гражданской обороны, как на этапе предупреждения катастрофы, так и при проведении спасительных операций.

Высшим органом МОГО является Генеральная Ассамблея. Исполнительный совет выполняет решения Ассамблеи и осуществляет функции общего управления деятельностью организации, собираясь не реже одного раза в год. Постоянным секретариатом осуществляется техническое и административное управление. Возглавляет МОГО генеральный секретарь, избираемый Генеральной Ассамблеей на пятилетний срок.

Присвоение Российской Федерации статуса стратегического партнера МОГО, на состоявшейся 28-29 ноября 2012 года сессии Генеральной Ассамблеи МОГО, а также назначение на пост исполняющего обязанности Генерального секретаря организации российского представителя открыло перед нами новые перспективы в плане реализации российских инициатив по линии МОГО.

МОГО имеет соглашение с ООН о сотрудничестве, где, в частности, предусматривается взаимодействие по подготовке специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям. Организация располагает сетью экспертов по управлению в ЧС и независимой экспертизе в специфических вопросах гражданской защиты, работает над созданием системы обмена экспертами между странами-членами организации для повышения уровня национальных кадров.

МОГО активно использует опыт российских специалистов. Осенью 1995 года был открыт Региональный учебный центр МОГО в России на базе Академии гражданской защиты МЧС России. Специалисты из России и СНГ участвуют в проводимых по линии МОГО и партнерских организаций учебных курсах и семинарах.