Общество

На Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова совершена очередная атака

Очередная атака совершена на аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети Instagram. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в воскресенье, 1 марта, хакеры взломали страницу главы области и разместили многочисленные изображения турецкого флага.

Отметим, что это произошло перед визитом в регион президента России Владимира Путина. Сегодня президент примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига легендарной 6-й роты.

Напомним, ранее Михаил Ведерников сообщал своим подписчикам в соцсети Instagram о спланированной атаке на его аккаунт, которая, по его словам, «явно носит деструктивный характер».

«Очень много вопросов в директ по поводу обилия турецких флагов в комментариях под моими постами (перед сном работаю дворником). Очевидно, что это спланированная атака, которая явно носит деструктивный характер. Мы находимся в тесном взаимодействии с соответствующими структурами, уверен, что в ближайшее время с этой историей они профессионально разберутся», - написал он.

Также глава региона отмечал, что «у нас» приветствуется только два флага: российский и Псковской области, «который пока социальные сети не добавили».

Запись сопровождалась хэштегами: #ТроллейОбратновСказку, #Почистим, #Разберемся, #ГниСвоюЛинию, #НасНеСломать, #НеНаТехНапали, #НеПрокатит.