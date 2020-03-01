Общество

В Пскове покажут обновленный спектакль «Воины духа» о подвиге псковских десантников

Музыкальный спектакль о подвиге псковских десантников на Северном Кавказе «Воины духа», главные роли в котором исполнили актеры Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков и Теона Дольникова, представили на ВТБ Арене в Москве в субботу, сообщает ТАСС.

Спектакль приурочен к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. В основу сюжета легла история неравного боя псковских десантников с 2 тыс. боевиков в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров 6-й роты выжили только шестеро.

«Эта история о псковских десантниках, которых пытались подкупить миллионом долларов, они на это не пошли. Из этой эпической, героической истории мы делаем военный блокбастер. На сцене стреляет абсолютно все, все виды стрелкового оружия, выезжает бронетранспортер», - сказала главный продюсер постановки Марина Ким.

Главный герой (Никита Пресняков) - молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Он встает перед выбором: перейти в виртуальную вселенную или остаться в реальной жизни. Персонажи Дмитрия Дюжева (представитель реальности) и Игоря Миркурбанова (персонаж виртуального мира) пытаются соблазнить его преимуществами миров и перетянуть на свою сторону.

После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями, он в составе шестой роты отправляется на военные действия на Северный Кавказ. Как считает Ким, обилие спецэффектов не отвлекает внимания от главной сюжетной линии. «У нас настолько сильная режиссерская группа, которой мы полностью доверяем. Режиссер Слава Кулаев - человек, чувствующий тонкую грань между жанрами, он ими мастерски жонглирует», - отметила она.

В основе фантастического сюжета настоящая история подвига шестой роты. В бою у высоты 776 всего 90 псковских десантников сдерживали две с половиной тысячи боевиков. Погибли 84 солдата. Персонаж Дмитрия Дюжева не выдуманный. Комбат Марк Евтюхин был убит, когда прикрывал отход своих сослуживцев.

«Они могли пропустить боевиков. Был диалог. Предлагались большие деньги. Всем бы хватило. Никто бы не узнал, прошли бы незамеченными. Но эти ребята сказали нет», – рассказывает Дмитрий Дюжев, заслуженный артист РФ.

В постановке используются реальные фотографии псковских десантников. Лирические герои листают альбом, а вместе с ними зрители вглядываются в лица тех, кому предстояло стать героями настоящими. Теона Дольникова на сцене, кажется, едва сдерживает слезы. А потом признается, это вовсе не актерское мастерство: «У нас появляются фотографии реальных парней, которые... Я даже не могу, я сейчас начинаю об этом думать, я начинаю хотеть плакать».

Слез не сдерживали родственники героев, их пригласили на премьеру. У входа в зал зрителей ждала мемориальная выставка.

Впервые «Воины духа» вышли на сцену в 2004. За полтора десятка лет немало изменилось, появились компьютерные спецэффекты, режиссерские аллюзии на сирийскую операцию и социальные сети. «Воины духа 2020» можно считать новым произведением искусства.

В планах труппы гастроли по России. И первый город уже известен. Это будет Псков, где базировалась шестая рота.