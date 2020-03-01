Общество

Великолучанин разделся до трусов, чтобы забраться на масленичный столб в Пскове

Проводы зимы продолжаются сегодня, 1 марта, в Пскове, и одна из наиболее зрелищных площадок праздника - масленичный столб, установленный в этом году в Детском парке.

Как сообщает «МК в Пскове», первым, кто покорил столб, стал великолучанин Виталий. Чтобы выполнить испытание, он разделся до трусов. На то, чтобы добраться до верха столба, ему потребовалось всего несколько секунд. За ловкость он получил баночку меда. Взобравшись на столб второй раз, он получил за ловкость мешок муки.

Виталий признался, что у него есть подобный опыт, и что в Великих Луках столб такой же высокий и скользкий.