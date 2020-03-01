Общество

Псковичи сожгли Масленицу на набережной реки Великой. ВИДЕО

Сожжением чучела Масленицы завершились праздничные гуляния в Пскове. Как сообщает ЦДИ, проводить зиму и посмотреть на то, как будут сжигать чучело Масленицы, пришли сотни псковичей. В этом году впервые для сожжения Масленицы и проведения тематических мероприятий была выбрана площадка на набережной реки Великой.

Творческие коллективы подготовили специальную тематическую программу для гостей праздника. Вместе с горожанами артисты водили хороводы вокруг Масленицы. Также прозвучали традиционные русские народные песни, а свои умения показали представители псковского циркового коллектива.

Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Масленицы, которое зрители сопровождали радостными криками и аплодисментами. Как отмечают псковичи, выбранная для мероприятия новая площадка удобнее для обзора, и они поддерживают, чтобы и в дальнейшем такие мероприятия проводились именно здесь.