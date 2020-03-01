Общество

О Прощеном воскресенье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1

Учащиеся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 приняли участие в неделе «Широкой масленицы» и узнали, почему этот день еще называют Прощеным воскресеньем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе классного часа учащиеся посмотрели видеофильм об истории возникновения, обрядах, ритуалах и праздновании каждого дня масленичной недели. Ученики раскрашивали масленичные рисунки, состязались в спортивных силовых упражнениях и играх.

Кроме того, учащиеся послушали музыкальные композиции о празднике, поговорили о смысле пословиц и поговорок о Масленице, разгадали загадки, а по итогу создали стенд масленичной недели. За активное участие в мероприятии участники получили сладкие угощения.

«Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны. Последний день Масленицы называют Прощеным воскресеньем. Попросите прощение у своих родных и у людей, которые обижены вами», - отметила Наталья Афанасьева.