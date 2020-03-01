Общество

Президент одобрил отмену штрафа за показ нацистской символики при условии осуждения нацизма

Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии. Как пишет ТАСС, документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет статью Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) о запрете на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Ранее любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, могло служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.

Подписанный закон направлен на обеспечение реализации вступивших с 13 декабря 2019 года в силу поправок к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Поправки установили, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации нацистской символики, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».