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Общество

В России появятся Города трудовой доблести

01.03.2020 18:57|ПсковКомментариев: 0

Закон об установлении почетного звания «Город трудовой доблести» подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон размещен на портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Закон предусматривает, что основанием для присвоения почетного звания являются награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 гг. на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Согласно положениям закона предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» вносятся гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, вносят предложения в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъекта РФ.

Эти органы рассматривают предложения и принимают решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении звания «Город трудовой доблести» либо отклоняют внесенные предложения.

Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований для присвоения этого звания, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа». Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента РФ, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

Закон предусматривает, что в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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