Общество

Владимир Путин подписал закон о маткапитале при рождении первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца и увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Закон размещен на официальном портале правовой информации, сообщает «Деловой Петербург».

Согласно закону, семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.

Кроме того, срок выдачи сертификата сокращается с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств материнского капитала - с 30 до 10 дней. Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа маткапитала продлевается до 2026 года.

Как ранее отмечала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, благодаря внесенным изменениям семьи получат возможность направить маткапитал на решение вопросов первостепенной важности: строительство или реконструкцию жилых домов, в том числе на садовых земельных участках. Принятые новации, по ее словам, позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка.

О необходимости расширить программу маткапитала заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в январе 2020 года.