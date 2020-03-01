Общество

В Великолукской транспортной прокуратуре 3 марта будет организован прием предпринимателей

В Великолукской транспортной прокуратуре 3 марта будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам с 9.00 до 18.00 по адресу: Псковская область, г.Великие Луки, проспект Ю.Гагарина, 61, а также по телефону «горячей линии» 8 (81153) 91856, 91708 с 14.00 до 18.00

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.

Отметим, в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации распоряжением генерального прокурора первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.